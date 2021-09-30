Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı nereli kaç yaşında? Buğra Bahadırlı mesleği ne?
Buğra Bahadırlı kimdir? Billur Kalkavan ile evleneceği iddia edilmesi üzerine buğra Bahadırlı’nın kim olduğu merak edilir oldu. Billur Kalkavan gibi oyuncu olan Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında? İşte, Buğra Bahadırlı’nın hayatı.
Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. Buğra Bahadırlı liseyi, Ankara Anadolu Lisesi'de okumuştur. Sonrasında lisans eğitimini Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı'dır. Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırmıştır.