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Buğdayda hasat uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "İl Müdürlüğümüz olarak talep gelen ilçelerde biçerdöver operatörleri yetiştirme kursları açmaktayız.

21 Haziran 2019 Cuma 10:10
Buğdayda hasat uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, "İl Müdürlüğümüz olarak talep gelen ilçelerde biçerdöver operatörleri yetiştirme kursları açmaktayız. 2001-2018 yılları arasında açtığımız kurslardan toplam 763 kişi eğitimden geçirilerek biçerdöver operatörü olmaları sağlanmıştır” dedi.


2019 yılı biçerdöverle buğday hasat sezonunun açılmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırmacı, Samsun’da 2019 yılında yaklaşık 110 bin hektar buğday ekilişinin 85 bin hektarlık kısmının biçerdöverle hasat edildiğini söyledi. Bu anlamda biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem verildiğini kaydeden Kırmacı, “Mekanizasyon birimi ve il/ilçe kontrolörlerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2018 yılında il genelinde yapılan 240 biçerdöver denetimi sonucunda, 0,86’lık dane kaybı ile ilimiz ekonomisine, (müsaade edilebilir yüzde 2’lik kayıp baz alındığında) 2 milyon 850 bin 824 lira katkı sağlanmıştır” dedi.



“Operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı”


Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın seviyeye indirmenin biçerdöver kullanıcılarının elinde olduğunu aktaran Kırmacı, “Bunun için, operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı. Tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli. Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı. Yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli. Sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı. Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli. Elekler sık sık temizlenmelidir. Kısacası dane kaybını en alt seviyeye indirebilmek için öncelikle biçerdöverlerimizi ehil ve belgeli operatörlere teslim etmeliyiz. Bu gerekçeyle talep gelen ilçelerde biçerdöver operatörleri yetiştirme kursları açmaktayız. 2001-2018 yılları arasında açtığımız kurslardan toplam 763 kişi eğitimden geçirilerek biçerdöver operatörü olmaları sağlanmıştır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:10
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