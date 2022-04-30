Buğdayda büyük tehlike! Kötü haber geldi

Hindistan'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası buğday verimliliğini düşürürken küresel buğday arzı için de tehlikeli bir durum olduğu belirtildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Hindistan'da alışılmadık şekilde erken gelen sıcak hava dalgası buğday verimini düşürdü. Ülkede 1901'den bu yana en yüksek değerlere ulaşan mart ayı sıcaklıklarında buğday, özellikle çekirdeklerinin olgunlaştığı son aşamada ısıya karşı çok hassas oluyor. Hintli çiftçiler ekim zamanlarını, bu aşamayı Hindistan'ın genellikle daha serin olan bahar aylarına denk gelecek şekilde ayarlıyor.

AP'nin haberine göre, Hindistan’da yaşayan Baldev Singh gibi çiftçiler en savunmasız olanlar arasında. Kuzey Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Sangrur'da bir çiftçi olan Singh, sıcaklık serin bir bahar havasından hızla amansız bir sıcaklığa dönüşürken mahsulünün gözlerinin önünde erimesini izledi. Kazancının yaklaşık beşte birini kaybetti. Diğerleri daha fazlasını kaybetti. Singh, “Korkarım en kötüsü henüz gelmedi” diyor.

Pencap, Hindistan'ın "tahıl deposu" ve hükümet 1960'lardan beri burada buğday ve pirinç ekimini teşvik ediyor. Genellikle Hindistan'ın ulusal rezervlerine en büyük katkıyı yapan bölge burası ve hükümet bu yılki stokun yaklaşık üçte birini satın almayı düşünüyordu. Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh gibi diğer büyük buğday üreten eyaletlerde de durum aynı.

Londra Imperial College'da iklim bilimcisi olan Friederike Otto, iklim değişikliğinin Hindistan'ın sıcak hava dalgasını daha da sıcak hale getirdiğini söyledi. İnsan faaliyetleri küresel sıcaklıkları artırmadan önce, bu yılki gibi dalgaların Hindistan'ı yaklaşık yarım yüzyılda bir vurduğunu aktardı. "Ama şimdi çok daha yaygın bir olay. Her dört yılda bir bu kadar yüksek sıcaklıklar bekleyebiliriz" diye de ekledi.

Yeni Delhi'deki devasa çöplükler son haftalarda alev aldı. Doğu Hindistan eyaleti Odisha'da okullar bir haftalığına kapatıldı. Orta Hindistan'da 1.5 milyondan fazla insanın yaşadığı Rajgarh, salı günü 46.5 santigrat derece ile ülkenin en sıcak şehriydi. Sıcaklıklar diğer dokuz şehirde 45 dereceyi aştı.

Sıcaklara karşı savunmasızlar

The Lancet dergisinin 2021 raporuna göre, Hindistan'ın aşırı sıcaklığa karşı savunmasızlığı 1990'dan 2019'a kadar yüzde 15 arttı. Ülke, yaşlılar ve yoksullar gibi savunmasız insanların ısıya en fazla maruz kaldığı ilk beş ülke arasında yer alıyor. Raporda, Brezilya'nın dünyadaki en yüksek sıcaklık sebepli ölüm oranına sahip olduğu belirtildi.

Hindistan’da yaşayan Baldev Singh gibi çiftçiler en savunmasız olanlar arasında. Kuzey Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Sangrur'da bir çiftçi olan Singh, sıcaklık serin bir bahar havasından hızla amansız bir sıcaklığa dönüşürken mahsulünün gözlerinin önünde erimesini izledi. Kazancının yaklaşık beşte birini kaybetti. Diğerleri daha fazlasını kaybetti. Singh, “Korkarım en kötüsü henüz gelmedi” diyor.

Pencap, Hindistan'ın "tahıl deposu" ve hükümet 1960'lardan beri burada buğday ve pirinç ekimini teşvik ediyor. Genellikle Hindistan'ın ulusal rezervlerine en büyük katkıyı yapan bölge burası ve hükümet bu yılki stokun yaklaşık üçte birini satın almayı düşünüyordu. Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh gibi diğer büyük buğday üreten eyaletlerde de durum aynı.

Başka ülkelerde hasat problemi var

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olmasına rağmen, hasadının sadece küçük bir kısmını ihraç ediyor. Ülkenin genellikle 80 milyondan fazla insanı besleyen geniş gıda refahı programı için yaklaşık 25 milyon ton buğdaya ihtiyacı var ve ülke pandemiden önce iç ihtiyaçlarını fazlasıyla aşan büyük stoklara sahipti.

Bir yetkili, pandemi sırasında göçmen işçiler gibi savunmasız gruplar da dahil yaklaşık 800 milyon kişiye bedava tahıl dağıtımının bu rezervleri erittiğini söyledi. Bu program eylül ayına kadar uzatıldı, ancak bundan sonra da devam edip etmeyeceği belli değil.

Hindistan haricinde diğer ülkeler de zayıf hasatlarla boğuşuyor. Çin Tarım Bakanı Tang Renjian geçen ay, kışlık buğday hasadının muhtemelen zayıf olacağını, sel ve ekimdeki gecikmelerden dolayı hasadın engellendiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)