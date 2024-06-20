Buğday tarlaları bilerek mi yakılıyor? Bu kaçıncı yangın…

Mardin ve Edirne Meriç’ten sonra İpsala’da da çıkan buğday yangınları halkı tedirgin etmeye başladı. Yüzlerce dönüm araziyi etkileyen buğday yangınlarının kasıtlı olarak mı çıkarıldığı merak konusu oldu. Yangınların sıklaşması, tarım arazilerinde büyük maddi zararlara yol açarken, bölge halkı ve yetkililer, olayların arkasındaki nedenleri araştırıyor. Yangınların sabotaj olup olmadığına dair incelemeler sürerken, vatandaşlar bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.

Bir yangın da İpsala’da

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacı ve Pazardere köyleri arasındaki tarlada çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili ve biçilmiş alan zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde İpsala’ya bağlı Hacı ve Pazardere köyleri arasındaki Alçağı mevkisinde meydana geldi. Buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan ve İpsala'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin traktörleriyle müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili ve biçilmiş tarlanın zarar gördüğü belirtildi.