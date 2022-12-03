“Buğday Tanesi” rol model olacak
Engelli Milletvekili Serkan Bayram’ın hikayesinin anlatıldığı “Buğday Tanesi” filmi, vizyona girdi.
Engellilere rol model olmak amacıyla hayat hikayesinin beyaz perdeye yansıtılmasını istediğini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, “Engelli kardeşlerimiz için bir umuda yolculuk filmidir. Hayatta nelerin yapılabileceğinin en büyük göstergesidir. Filmin sonucunda bir engelli kardeşimin hayata bağlanmasını sağlarsak, o mücadeleyi vermişsek ne mutlu bize, film amacına ulaşmıştır” dedi.