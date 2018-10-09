Buffon'dan Fenerbahçe itirafı

PSG forması giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, en çok zorlandığı deplasman statlarını konuştu.

"Konsantrasyonumu sağlamakta zorlanmıştım"

Kariyeri boyunca çok farklı ülke ve şehirde deplasman maçına çıktığının altını çizen Buffon; "En heyecanlandığım stat Anfield'dı. Glasgow'da Rangers deplasmanında ve Parma'da oynarken İstanbul'da Fenerbahçe deplasmanlarında da ilk 15-20 dakika konsantrasyonumu sağlamakta zorlanmıştım." ifadelerini kullandı.

Buffon, Fenerbahçe'ye karşı 1998 yılında Parma'nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti.