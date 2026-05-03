BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri’nin bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal kararı sabah saatlerindeki Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarını etkiledi.
Bursa’da deniz ulaşımı olumsuz hava koşullarından etkilendi. Bursa Deniz Otobüsleri’nin bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
Yapılan duyuruya göre, sabah saatlerinde planlanan toplam 6 sefer iptal edildi. Karar, özellikle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını kullanan yolcuları etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.