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Gündem

BUDO'dan açıklama… Bazı seferler gerçekleştirilemeyecek

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

2019-11-01 06:48:00 -
BUDO'dan açıklama… Bazı seferler gerçekleştirilemeyecek

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30, 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İHA'nın haberine göre; aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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