  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İsrail'den skandal Türkiye planı! 'Bir hazırlık içerisindeler' diyerek duyurdular

43 yıllık Türk firması iflas etti! Çalışanlarını tazminatsız kovup kapı önüne koydu, yüzlerce insan mağdur

COP28 bildirgesi yayımlandı! BAE bölgesinde yapıldı: İtalya, Endonezya, ABD'den devlet başkanları öncülük yaptı

Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmesine ilişkin açıklama

Fatih Portakal yeni asgari ücreti Türkiye'ye canlı yayında duyurdu: Ben size söylüyorum, rakam bu

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Bölge su, petrol, gaz yatakları ile dolu! Kimseye ait değil... Uzmanlar "Türkiye'nin olabilir" diyerek duyurdu

Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu
Spor BUDO seferlerine fırtına engeli
Spor

BUDO seferlerine fırtına engeli

Yeniakit Publisher
2023-12-02 03:41:00 -
BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23