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Budamakta gecikmeyin

Sonbahar, bitkilerin budanması için en uygun zamandır. Mart ise artık geçirilmemesi gereken zaman dilimi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
Budamakta gecikmeyin

Bitkilerin gelişimini kendi haline bırakırsak, genellikle her tarafa dal budak salar ve sonunda başa çıkılamaz bir duruma gelebilirler. Üstelik yakınlarındaki bitkilerin de ışığına engel olabilir ve sağlığını bozabilirler. Bu nedenle budama işlemi bitkilerin sağlıklı gelişmesi için büyük önem taşımaktadır.

Bitkilerin sağlığı için budama şart. Bitkilerin dalları ışığa doğru gitmeye çalışırlar ve bir süre sonra birbirlerinin ışığını kapatmaya başlarlar. Oysa gün ışığı bitkilerin suyla birlikte en çok ihtiyaç duyduğu besinlerden biridir.

Bitkinizin sağlıklı ve güzel görünmesini istiyorsanız, bu gibi durumlarda güneş ışığını engelleyen dalları budamalısınız.

Budama işlemini ise keskin ve düzgün bir budama makasıyla yapmalı, sonrasında ise budadığınız yerleri aşı macunu ile kapatmalısınız. Saksılı süs bitkilerinde ise kuruyan çiçekleri kurumaya başlar başlamaz budamak, bitkinizin yeniden güzel görünümlü çiçekler verebilmesini sağlar.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
  1. budama
  2. bitki bakımı

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