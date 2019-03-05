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Bucks'tan Bledsoe'ya 70 milyon dolarlık kontrat

05 Mart 2019 Salı 09:46
Bucks'tan Bledsoe'ya 70 milyon dolarlık kontrat


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Bledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe'nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns'ta oynadıktan sonra 2017'de Bucks'a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:46
  1. Basketbol
  2. Eric Bledsoe
  3. NBA

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