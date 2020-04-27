Buca’da dayanışma büyüyor

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan erzak paketlerini dağıtmaya Ramazan ayıyla birlikte hız kattı. Çalışmaların Ramazan boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Buca’nın dayanışma ruhu katlanarak devam edecek” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara desteğini sürdüren Buca Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte erzak yardımına hız kattı. Salgının başlangıcından itibaren ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyen Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Türkiye’nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına denk gelen Ramazan ayının ilk günlerinde de çalışmalarını hızla sürdürdü. Çalışma kapsamında ekipler, belediye bünyesinde özenle hazırlanan temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı erzak paketlerini, ihtiyaç sahibi ailelere teker teker ulaştırdı.

"Erzak desteği sağlamaya devam ediyoruz"

Ramazan ayının, dayanışma ve birlik olma zamanı olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Böylesine zor günlerde karşıladığımız Ramazan ayında, sofrada bizim de tuzumuz bulunsun diye ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzak desteği sağlamaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüz Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürecek. Bugünlerde birlik olmanın değerini daha da iyi anlıyoruz. Buca’nın dayanışma ruhu katlanarak devam edecek” diye konuştu.