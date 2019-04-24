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Buca sporun Eynal kampı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal kaplıcalarında, futbol kulüpleri kamp yapmaya devam ediyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
Buca sporun Eynal kampı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal kaplıcalarında, futbol kulüpleri kamp yapmaya devam ediyor. 3’üncü lig profesyonel kulüplerinden Buca sporun Simav futbol okulu öğrencileri, Antrenör Şafak Aksu yönetiminde kamp yaptı.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “Eynal Kaplıcaları’nın spor kulüplerine kapılarını açması, bölgemiz ve ilçemiz sporuna katkı sağlamanın yanı sıra, iç turizmi olumlu yönde etkilemektedir” dedi.


Futbol eğitmeni Antrenör Şafak Aksu, Eynal kampından çok memnun olduklarını, futbolun alt yapısını oluşturmak adına çalışma yaptıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
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