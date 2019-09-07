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Buca Belediyesi 88. İEF’de “Kadına şiddete son” dedi

Türkiye’de son dönemlerde giderek artan kadın cinayetlerine karşı mücadele başlatan Buca Belediyesi,88.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:21
Buca Belediyesi 88. İEF’de “Kadına şiddete son” dedi

Türkiye’de son dönemlerde giderek artan kadın cinayetlerine karşı mücadele başlatan Buca Belediyesi,88. İzmir Enternasyonal Fuarında “Kadına şiddete son” temasıyla yerini aldı. Son 10 yılda artan rakamlar ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu son olsun” dedi.


İzmir’i fuarlar ve kongreler yapma hedefiyle yola çıkılan ve bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarında Buca Belediyesi de yerini aldı. Her sene İzmir Enternasyonal Fuarında farklı temalarla stant açan Buca Belediyesi bu yıl da özel bir temayla fuarda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.


Türkiye genelinde son 10 yılda yaklaşık yüzde 400 oranında artış gösteren kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları nedeniyle bir farkındalık oluşturmak isteyen Buca Belediyesi, “Kadına şiddete son” sloganıyla stantta özel bir alan yaptı.



Son 10 yılda 2 bin 715 kadın katledildi


Fuara gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören stantta, geçtiğimiz günlerde canice katledilen ve korkunç cinayet görüntülerinin internete yansımasıyla Türkiye gündemine oturan Emine Bulut başta olmak üzere Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Şule Çet, Tutku Linda gibi isimlere yer verildi. Siyah fonlu temanın üzerine yazılan isimlerin yanı sıra; son 10 yıldaki artış ve toplamda 2 bin 715 kadının öldürüldüğü anlatan tabloya yer verildi.



“Bu son olsun”


Fuarın açılış günün ardından belediye standına gelerek vatandaşlarla bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çalışma hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Kadına şiddet son bulana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Yaklaşık 10 yıldır ülkemizde kadına karşı şiddet olağan dışı bir şekilde artış gösterdi. Her gün yeni haberlerle yüreğimiz yanarak cinayetleri izliyoruz. Artık buna bir dur demek için, farkındalık oluşturmak için bir tablo hazırladık. Bu tabloyla en azından bir farkındalık oluşturarak kadına şiddete son vermek istiyoruz. Bu farkındalığın tüm ülkemize yayılmasını ve bundan sonra bu vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Kadınların bizim için en önemli değer olduğunu anlatalım. Bu son olsun istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:21
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