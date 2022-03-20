Saç beyazlamasına doğal çözüm önerileri! Beyaz saçlara elveda deyin

Saç ürünlerinin çoğu zararlı kimyasallarla dolu olabileceğinden pek çok kişi artık daha doğal çözümlere yöneliyor. Doğru vitamin ve besinleri yeterince aldığınızdan emin olmak, kendinizi erken saç beyazlamasından korumak için harika bir başlangıç olabilir. İşte evinizde de rahatlıkla uygulayarak beyaz saçlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak en doğal yollar…

Saçın erken beyazlamasının nedenleri

*Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtımsal gibi nedenler, saçı çok sıcak suyla yıkamak gibi aktiviteler saçın daha erken beyazlamasına neden olur.

*Sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

*Beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarında B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması yatmaktadır.

Saç beyazlamasını önlemenin yolları

-Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir.

-Yine bitkisel bir çözüm olarak yeşil kabak önerilmektedir. Kabak dilimlenerek kurutulmalı ve aynı bektaşi üzümünde olduğu gibi hindistan cevizi yağı ile kavrulmalıdır.

-Kavrulan kabaklar yağ ile birlikte püre yapılarak saça masaj uygulanır.

-Saçların beyazlamasını önlemek ve renklerini canlandırmak için bazı yerlerde pişirilen yılanbalığı yağının saçlara sıvanması yöntemi de kullanılmaktadır.

-Saçlar yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak demlenmiş çay kullanılabilir.

-Badem yağı ile saçlara ve kafa derisine masaj yapmak önerilen başka bir yöntemdir.

-Saçların erken beyazlamaması için bol bol tereyağı tüketilmelidir.

-Köri yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi, yaprakları ezilerek lapa yapılıp saça uygulanarak durulanabilir.

-Bektaşi üzümü küçük parçalara kesilerek tercihen gölge bir yerde kurutulur.

-Hindistan cevizi yağı ile birlikte kavrulur. Kavrulan meyveler suya koyulur ve bir gece bekletilir. Saçın son durulama suyu olarak saça masaj yapılarak yedirilir.

-Bir diğer yöntem defne yaprağı kullanmaktır. Bir miktar defne yaprağı, süt kreması ile hamur yapılarak saça uygulanır. 15-20 dakika saçta bekletildikten sonra yıkanır ve ılık su ile durulanır.

Bu tarifle saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak.

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin!

Malzemeler:

200 gr keten tohumu yağı

3 diş sarımsak

4 limon

1 kilo bal

Hazırlanışı

Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.