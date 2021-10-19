Bu yöntemlerle baş ağrısına son verin

Genellikle tüm insanlar hayatlarının bir döneminde de olsa baş ağrısı yaşamışlardır. Ne yazık ki; baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı gün içinde işleriniz yapmanıza bile engel olabilir. Baş ağrısı yavaş yavaş veya birdenbire ansızın gelerek, birkaç saat veya birkaç gün boyunca devam edebilir. Peki, baş ağrılarını doğal çözümler ile dindirmek mümkün mü?

İşte size altın değerinde öneriler

-Uyku düzeni oluşturun: Sık sık başınız ağrıyorsa uykunuzu mutlaka düzene sokmanız ve yeterli miktarda uyumanız gerekir.

-Yeterli miktarda su için: Vücudun susuz kalması baş ağrısına neden olur.

-Aromatik yağlar kullanın: Lavanta, okaliptüs veya nane yağı gibi güçlü aromatik yağlar rahatlatıcı etkileri nedeniyle baş ağrılarını azaltır.

-Bitki çayları: Baş ağrılarını geçirmek için de kullanılabilirler. Rahatlatıcı etkileri yanında antioksidan özellikleri de ek olarak yarar sağlar.

-Soğuk veya sıcak su torbası uygulayın: Soğuk su torbası uygulanmasının başın tepe bölgesine, şakaklara ve alın bölgesine uygulanması baş ağrılarına iyi gelir.

-Masaj yapın: Baş ağrıları sırasında masajın iyi geldiği zaten çoğu kişi tarafından deneyimlenmiştir. Yalnız boyun ve üst sırt kaslarına da çok sert bastırmalar, ovalamalar veya sıkmalar kesinlikle yapılmamalıdır.

-Nefes egzersizleri yapın: Nefesi yavaşça ve tamamen vererek yapılan nefes egzersizi rahatlatıcı olacaktır.

-Ilık duş alın: Sıcak olmayan bir duş kaslarınızı gevşeteceğinden vücudunuzu rahatlatacak ve ağrılarınızın geçmesine yardımcı olacaktır.

-Ortam ışığına dikkat edin: Loş veya karanlık bir ortamda dinlenmek ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır.

-Gürültüyü azaltın: Gürültü baş ağrısını başlatan veya artıran bir neden olabilir.

-Yemek seçimlerinize dikkat edin: Baş ağrılarını tetikleyen en önemli faktörlerden biri de açlıktır. Açlığın baş ağrılarını tetiklemesini azaltmak için beslenmenize dikkat edin.

-Egzersizi ihmal etmeyin: Yorucu olmayan günlük egzersizler ve hareket baş ağrılarınızı azaltacak veya hiç ortaya çıkmamasını sağlayacaktır.

-Temiz hava alın: Balkonunuzda veya balkon yoksa en büyük odanızda camları açarak gün ışığının ve temiz havanın girmesini sağlayabilir. Açık havada kısa yürüyüş yapabilirsiniz.

-Stresle baş etmeye çalışın: Gereksiz ve yoğun stresle baş etmeyi öğrenmeye çalışın. Sizi mutlu eden aktiviteler yapın.

-Biraz kafein alın: Çay ve kahve gibi içinde kafein bulunan içeceklerin tüketilmesi de baş ağrısına iyi gelir.

-İlaç kullanımı: Hekim tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanımı da son derece önemlidir. Bunun dışında baş ağrıları için eczanelerden alabileceğiniz reçetesiz ağrı kesici ilaçları da kullanabilirsiniz.