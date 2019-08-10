Bu yöntemler sayesinde hızlıca kilo vereceksiniz!

Kaliteli bir uyku sağlığınız için tahmin ettiğinizden çok daha kıymetlidir. Uyku sırasında hem dinlenip hem de bolca kalori yakabilirsiniz. Yatağa gitmeden önce uygulayacağınız bazı rutinler bütün gece metabolizmanızın hızlı çalışmasana yardımcı olacak. Peki, nedir bu yöntemler?

Üzüm suyunu ihmal etmeyin

Yatağa uzanmadan önce üzüm suyu içebilirsiniz. Üzüm suyunun içerisinde resveratrol isimli bir madde bulunuyor. Bu madde metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Elbette metabolizmanızın hızlanmasını istiyorsanız; kendi sıktığınız üzüm suyunu içmelisiniz.

Doğru atıştırmalıklar

Uyumadan önce yoğurt, süt ya da yağsız peynir tüketmek metabolizmanızı hızlandıracaktır. Uykudan önce üzüm suyu yerine; 4 yemek kaşık yoğurt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp yiyebilirsiniz. Yoğurt kürünü haftada üç kez uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız yoğurdu yedikten sonra uyuyana kadar en az 1 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Metabolizmanızı harekete geçirecek olan bu kür bir gecede yarım kilo vermenize bile sağlayabilir.

Bitki çayları

Yatağa gitmeden önce bitki çayı tüketmek hem kaliteli bir uykuya hem de hızlanan bir metabolizmaya yardımcı olur. Uyku öncesi nane, tarçın ya da papatya çayı yudumlayabilirsiniz.

Teknolojiden uzak durun

Yatağa uzanmadan iki saat önce telefon ve televizyondan uzak durun. İnanın bu teknolojik ürünler sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla yoruyor. İnternette gezinirken uykunuz kaçabilir, saatlerce uykuya dalmak için uğraşabilirsiniz. Bu ise yorgunluğa ve tembel bir metabolizmaya yol açar.

Hayatınızı düzenleyin

Bedeniniz harika işleyen bir makine gibidir. Onun da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanırsanız; metabolizmanız bu düzene uyum sağlar ve daha hızlı çalışmaya başlar.