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Bu yöntemle mum lekesine veda edin

Mum lekesi nasıl çıkar? İşte mum lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler...

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:09
Bu yöntemle mum lekesine veda edin

Yapılması gereken ilk iş, damlamış olan muma bir buz küpü veya buz torbası koymaktır. Bu, mumun gevrekleşmesini sağlayacağından mum damlasını kazıyarak çıkarabilirsiniz.

Mumun alabildiğiniz kadar kısmını hafifçe kazıyarak çıkarmak için plastik bir kart, kredi kartı veya ince bir tereyağı bıçağı kullanın. Asla ağzı tırtıklı normal bir bıçak kullanmayın; tırtıklı bıçak kıyafetinize zarar verebilir.

Mum parçalarının mümkün olduğu kadar fazla kısmını dikkatlice çıkardıktan sonra, ütüyü çıkarın ve biraz kese kâğıdı alın.

Bu kese kâğıdını, mum lekesi olan kumaşın altına koyun, kumaşın cinsine bağlı olarak ütüyü ısıtın.

Mum lekesi olan tarafın üzerine de ikinci bir kesekâğıdı koyun.

Mum, kesekâğıdına geçinceye kadar üstteki kese kağıdını hafifçe ütülemeye devam edin.

Soğuduktan sonra mum kalıntısının bulunduğu kese kâğıdını çöpe atın.

Bütün mum lekesi çıkıncaya kadar bu işlemi yeni kese kâğıdıyla tekrarlayın.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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