Bu yiyecek karaciğer yağlanmasını önlüyor! Kolay yetişiyor bereketleri saymakla bitmiyor

Kapari nedir?

Kapari, ülkemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişen, çalımsı bir yapıda olan dikenli bir bitki. Potasyum, fosfor ve kalsiyum yönünden zengin olan kapari, killi toprakları seviyor ve güneş ışığından hoşlanıyor. Kendiliğinden yetişmekte olan geberotu yani diğer adıyla kapari, tohum halinde yetişiyor ve Ağustos-Eylül aylarında küçük karpuzlara benzeyen meyvelerden elde ediliyor. Dikenli bir bitki olan kaparinin içeriğinde ise sayısız fayda bulunmaktadır. Kalsiyum içeriği ile kemik sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir. Tohum olarak yetişen kapari kendiliğinden yetişir. Hasadı ise Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.

Kapari nebatı içerisinde kuersetin ve kaempeferol faktör maddelerinden bol ölçüde bulundurmaktadır. Bu nebat yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari nebatının sıhhat açısından fantastik bereketleri bulunmaktadır.

KAPARİ FAYDALARI

HÜR RADİKALLERE KARŞI SAVAŞIYOR

Kapari içeriğinde kuersetin ve kaempeferol faktör maddeleri bol ölçüde bulunmaktadır. Sıhhat açısından pek çok ehemmiyetli bereketleri bulunan bu iki madde, eforlu birer antioksidandırlar ve hür radikallere karşı bedeni savunmaktadırlar.

Bu nebat ekilen yerlerde veya tohumunun atlamış olduğu yerlerde kendiliğinden yetişir. Sulama veya başka bir operasyon gerekmez.

AKCİĞER KANSERİNİ YÜZDE 50 ENGELLİYOR

Yapılan bilimsel araştırmalara göre kapari nebatını harcayan bireylerde akciğer kanseri tehlikesinin % 50 eksilttiğini ortaya çıkmıştır.

İçerisinde bol ölçüde flavonoid barındıran bu nebat, kanser hastalarının kan bedellerinde düşük olan trombosit sayısını çoğaldırır ve kanserle çaba için bedene ehemmiyetli bir dayanak vermiş olur.

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER

Kapari ve zengin kuersetin kapsayan yiyecekler , karaciğere çok verimlidirler. Karaciğer yağlanmasını önlerler ve karaciğer işlevlerini ehemmiyetli miktarda düzenlemektedirler.

Aynı zamanda MS ve ülser hastası olan bireylerin bol ölçüde kapari harcamaları nasihat edilir. Kapari, en çok flavonoid kapsayan besinlerden biridir. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde antioksidan ve antienflamatuar tesiri besbellidir. A ve E vitamini bakımından zengindir.

100 gram çiçek tomurcuğunda 67 mg fosfor, 9 mg demir, 24 mg protein, 12 mg selüloz ve 2 mg lipid bulunur. Lif oranı yüksektir.

Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir.

Trombosit rakamını çoğaldırdığı için kanser hastaları için şifalıdır.

Kapari nasıl yenir?

Taze kapari tomurcukları bir gün yüzde 20 tuzlu suda bekletilir, daha sonra 10 gün de sirkeli suda bekletilerek kullanıma hazır hale getirilebilir.

Kapari tomurcuklarından yapılan kapari turşusu, dünyada en çok seçim edilen kapari harcama usullerinden birisidir. Turşu olarak saklanmış kapari tomurcukları salatalarda, garnitürlerde kullanılabilir. Pizzaların üzerine konulan malzemelerin arasına karıştırılabilir. Balık, tavuk, kırmızı et veya hindi; her türlü et yemeğinin yanında pişirilerek servis edilebilir. Domates sosuna karıştırılabilir.

Kapari reçeli nasıl yapılır?

Kaparinin en çok kullanılan ürünlerinden biri reçeli. Sabah akşam aç karnına tüketeceğiniz 2-3 tatlı kaşığı kapari reçeli ile kan hastalıkları ve gut hastalığı tedavisinde olumlu sonuçlar gözlemleyebilirsiniz.

Daha değişik bir kapari ürünü olan çayı ise böbrek taşı veya kumu, gut hastalığı, mide, bağırsak, kabızlık ve basur sorunlarında kullanabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak kapari bitkisinin tohumları yıkanıp havanda iyice dövüldükten sonra herhangi bir basur kremiyle birleştirip basurlu bölgeye uygulanabilir. Bu kaparinin harici kullanımı ve günde 1 defa yatmadan önce yapacağınız bu uygulamanın olumlu etkilerini doktorunuzla mutlaka paylaşmalısınız.