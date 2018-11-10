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Bu yiyecek kanserden koruyor…

Muşmula tam bir şifa kaynağı. Muşmulanın sağlığa pek çok faydası var. Peki muşmulanın faydaları nelerdir?

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00
Bu yiyecek kanserden koruyor…

MUŞMULA NEDİR?

Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır.

Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal iklimlerde yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava koşullarının bulunduğu iklimleri sever. Muşmuladan birçok farklı türde faydalanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle ev hanımları tarafından en çok tercih edilen tariflerdendir.

MUŞMULANIN FAYDALARI

Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyesidir. Muşmula meyvesi için aynı zamanda doğal afrodizyak olarak bahsedilmektedir. 
Muşmulanın faydaları geniş bir yelpazede incelenebilir. Muşmulanın faydalarını bilmiyorsanız yeterince bilgi sahibi olmak için haberimizin detaylarını incelemeye devam edebilirsiniz.

DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLER

Muşmula içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır.

KABIZLIĞI İYİLEŞTİRİR

Muşmula içerisinde bol miktarda lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol miktarda muşmula tüketebilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa süre içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler.

BAŞ DÖNMESİNİ ÖNLER

Muşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görme yetisini iyileştirmeye yardımcı olur.

KANSERDEN KORUR

İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. 
Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını önemli ölçüde azaltır.
Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.

MUŞMULA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle vücutta bulunan toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olur.

MALZEMELER

Bir avuç muşmula
Bir litre su
Bir miktar bal

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz.

Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00
  1. Muş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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