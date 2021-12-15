Bu yiyecek Demir ambarı!

Deniz börülcesi ıspanak ailesine ait olan bir doğal bitki kaynağıdır. Kendisi oldukça ufak ve narin olan deniz börülcesi nebatının tesirleri ise son derece büyük. Sanki vitamin definesi olan bu tuzlu nebatın faydaları şöyle;

Tuz oranı lenflerin çalışmasını sağlar ve guatr hastalığını önler.

C vitamini kaynağı sayesinde vücut bağışıklığını güçlendirir.

Yüksek lif yapısı sayesinde sindirim sistemlerini korur.

Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kabızlık ve ishal gibi sorunlara karşı çözüm üretir.

Metabolizmayı güçlendirir ve hızlandırarak dengeli kilo kaybı sağlar.

Vücuttaki yeni hücrelerin çıkmasını sağlar ve cildi yeniler.

Karaciğerde biriken iltihaplı sivilceleri yok eder.

İdrar problemlerine iyi gelir.

Deniz Börülcesi yüksek oradan tuz barındırdığı için yüksek tansiyonu olan kişilerin dikkatli tüketmesi gereken bir besindir. Aşırı tüketilmesi bazı alerjik reaksiyonlara, ishale neden olabilir.

Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 demet deniz börülcesi

2 diş sarmısak

Limon

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Deniz börülcelerini bol suda bekletip yıkayın. Tencerede kaynamakta olan suya atıp 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra börülceleri köklerinden tutup kılçıklarını tek tek sıyırın. Ayıkladığınız deniz börülcelerini servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, sarımsak, limon ve tuz ile hazırladığınız sosu dökerek karıştırın. Haşladığınız deniz börülcesini mayonezli sarımsaklı yoğurt ile de karıştırıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.