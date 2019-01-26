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Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları belirlendi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 800 lira ile 589 bin 500 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 589 bin 500 lira ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığına yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 550 lira ile 1 milyon 110 bin 350 lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 1 milyon 110 bin 350 lira ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına yönelik olarak belirlendi.

- Kanuni faiz ve temerrüt faizleri

Yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Temmuz 2018'den itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 19,5 olarak uygulanacak.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
  1. Maliye ve Hazine Bakanlığı
  2. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
  3. parasal sınır
  4. Resmi Gazete

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