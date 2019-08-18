Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta hayal ediyorsunuz?

Teknoloji ceplerimize kadar girdi. Arzu ettiğimiz her şeye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Özellikle de sosyal medya günlük yaşantımızı bir hayli etkilemeye başladı. Bir zamanlar gezdiğini, gördüğünü, yediğini anlatmak ayıpken şimdi bunları paylaşmamak yadırganır oldu. Herkes en iyi yaşam koşullarının kendine ait olduğunu ispatlama peşinde. Bu yarış ise geleneklerin değişmesine neden oluyor.

Şekil değiştirdi

Anadolu'nun en eski geleneklerinden biri olan 'Diş Buğdayı yani Diş Hediği' kutlamaları bile şekil değiştirdi. Elbette, bunun yanı sıra gelenekselleşen sade doğum günü kutlamaları da bir hayli değişti. 90’lı yıllarda annelerin hazırladığı hamur işleri, sarmalar, içecekler ve minicik bir pasta ile kutlanan bu özel günler şimdi şatafatlı birer güne dönüştü. Bu tip etkinlikler bir hayli pahalıya mal oluyor. Özellikle de kutlamaların göz bebeği pastalar. Bu yıl çocuğunuza gerçekleştireceğiniz doğum günü kutlamasında pastayı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Henüz karar veremediyseniz; size yardımcı olacak pasta örneklerini sizler için derledik.

En sadesi 1. yaş günü

İlk doğum günü hem anne hem de çocuklar için son derece kıymetlidir. Ancak henüz tercih yapabilecek durumda olmayan bebekler, ebeveynlerinin hazırladığı kutlamaya gülücüklerle eşlik ederler.

Hareketlenmeye başlarlar

İlk yaş gününü hatırlamayan bebekler, ikinci yaşlarında durumun az da olsa farkındalardır. İlk iki yılı bebeğiniz sizi pasta konusunda çok fazla zorlamayacaktır.

Artık söz onun

Üçüncü yaştan itibaren ister kız ister erkek çocuk olsun, kendi konseptini belirlemeye başlar. Özellikle kız çocukları en görkemli pastaya ve kostüme sahip olmak isterler.

Yeteneklerini geliştirmeye başlarlar

Pastaları el emeği, göz nuru olsun isteyen annelerin işi her geçen gün zorlaşır. Çünkü çocukların hayal güçleri annelerini pasta yaparken bir hayli zorlayacak kadar gelişmiştir.

Çizgi filmler etkili oluyor

Çocukların konsept tercihlerinde en önemli unsur çizgi filmlerdir. Bu nedenle onların fikri her gün değişebilir.

Ustalaşmış olursunuz

Maddi anlamda söz konusu özel tasarım pastalar bir hayli cep yakar. Anneler hem bu masrafı kısmak hem de evlatları için özel bir şeyler hazırlamak için doğum günlerinden önce mutfakta sabahlarlar. Sonuç olarak yıllar içinde anneler birer pasta ustasına dönüşür.

Sipariş alabilirsiniz!

Pasta konusunda uzmanlaşan anneler zaman içinde eşten, dosttan sipariş alır hale gelebilir.

Zamanla durulacak

Evlatlarınız büyümeye başladıkça o uçuk pasta hayalleri sadeleşmeye başlar.

Şimdiden kolaylıklar dileriz…