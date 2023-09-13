Bu yemek Avustralasya’da birinci oldu

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu Şef Eda Tunç, 5. Australasia Tapas Yarışması’nda Yeni Zelanda king somonu, limonlu horopito şurubu, kawakawa yeşil yağı ve yanında ayranla birleştirdiği baklava ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Tunç, “İki farklı ama aynı derecede lezzetli dünyanın uyumlu evliliğini kutlamak için Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini bir araya getirmek istedim. Aynı zamanda geleneksel tariflerin sınırlarını zorlamak ve nelerin bir araya getirilebileceğine dair normlara da meydan okumak istedim” dedi.

Yeni Zelanda Manukau'daki Ignite Colleges'de düzenlenen aşçılık yarışmasında 29 şef, bu yılın sonlarında İspanya’nın Valladolid kentinde düzenlenen Dünya Tapas Yarışmasında Avustralasya'yı temsil etme şansı için mücadele etti.

Yeni Zellanda’daki bir otelin şefi Eda Tunç, Yeni Zellanda malzemeleriyle baklavayı yorumlayarak hazırladığı ‘Herkes için Baklava’ ile yarıştı. Yeni Zelanda king somonu, limonlu horopito şurubu, kawakawa yeşil yağı ve ayranla birleştirerek bir baklava yaptı. Tunç’un deniz üzümleriyle süslediği ve kokteyl bardağında servis etiği bu yemek, aralarında ünlü şefler Simon Gault ve Michael Meredith'in de bulunduğu yedi kişilik jüri heyetinin beğenisini kazandı. Sunum, özgünlük, lezzet ve iş potansiyeli dâhil olmak üzere tüm kategorilerde en yüksek puanları alan Eda Tunç, 2023 Avustralasya Tapas Şampiyonu unvanını kazandı.

“MUTFAK NORMLARINA MEYDAN OKUYAN BENZERSİZ LEZZET”

Dünya Tapas Yarışması jüri üyesi ve E Spain organizatörü Angel Moreton, "'Herkes için Baklava', Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini yenilikçi bir şekilde birleştirmesi ve mutfak normlarına meydan okuyan benzersiz ve uyumlu bir lezzet profili sergilemesi nedeniyle öne çıktı" dedi.

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Eda Tunç da "İki farklı ama aynı derecede lezzetli dünyanın uyumlu evliliğini kutlamak için Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini bir araya getirmek istedim ve aynı zamanda geleneksel tariflerin sınırlarını zorlamak ve nelerin bir araya getirilebileceğine dair normlara meydan okumak istedim. İspanya'da Avustralasya'yı temsil edebildiğim ve dünyaya Türk baklavasının benzersiz Yeni Zelanda malzemeleriyle birleştirildiğinde ne kadar muhteşem olabileceğini gösterebildiğim için çok gurur duyuyorum. Hangi kültürden olursa olsun herkese hitap edecek bir yemek olduğuna inanıyorum ve bu yüzden ona 'Herkes İçin Baklava' adını verdim” diye konuştu.

28 yaşındaki Eda Tunç, kasım ayında Dünya Tapas Şampiyonası'nda Avustralasya'yı temsil etmek için Valladolid İspanya’da yarışacak.

Avustralasya nedir?

Avustralasya; Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Gine adası ve Pasifik Okyanusu'ndaki komşu adaları kapsayan Okyanusya'da bir bölge.