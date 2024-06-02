Bu yazar, değil yayınevinden, insanlıktan kovulsa yeridir! Lanet olsun sana

İnsanlık ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı lanetlemek yerine, Filistinlileri 'kendi çıplak elleriyle boğmak istediğini' belirten sözde yazar Azra Kohen, Everest Yayınları’ndan kovuldu. Bedir Acar ise Kohen için "İnsanlıktan kovulsa yeridir" ifadelerini kullandı. Acar'ın Akşam gazetesindeki yazısı şöyle:

"Yazar Azra Kohen, kitaplarının yayınlandığı Everest Yayınları'ndan kovulmuş.

Kohen, İnsanlık ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı lanetlemek yerine, Filistinlileri 'kendi çıplak elleriyle boğmak istediğini' yazmış.

Efendim neymiş, İsrail 'bombalayacağız' diye anons yaptığı halde Filistinliler ne diye bölgeyi boşaltmıyormuş da çocuklarını kendi elleriyle ölüme gönderiyorlarmış.

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İsrail, Gazze'de bombalanmadık yer bırakmadığına göre (bu bakış açısıyla) Gazzeliler çoktan denize atlamış yahut vatanlarını terk etmiş olmalıydı! Direnmek, vatanını savunmak da neyin nesi!

Kohen, 'Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" diyerek, o yavruların üzerine bomba yağdıran İsrail değilmiş gibi sivil Filistinlileri lanetliyor, onların öldürülmesini onaylıyor.

Milyonlarca sivil halkı dar bir alana hapsederek, onları açlığa ve kıtlığa hapsettiği yetmiyormuş gibi, aralıksız ölüm saçan soykırımcı İsrail'e tek bir ilenme yok.

Azra Kohen'in duruşu, insanlığın görüp görebileceği en barbarca vahşeti uygulamasına rağmen Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan Siyonist İsrail devletinin yaklaşımıyla ne kadar da örtüşüyor değil mi?

'Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar' diyecek kadar alçalan, ahlak ve insaf yoksunu bir yazar, değil yayınevinden, insanlıktan kovulsa yeridir! Lanet olsun sana!"