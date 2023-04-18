Bu yapılabilir! Bakalım HDP şimdi ne halt edecek

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında gitmeye karar verdiğine göre, bu aşamada 'görev AYM'ye düşüyor" diyerek Hazine yardımının iade edilmesini istedi.

Müderrisoğlu yazısında, "Hakkında kapatma davası süren, seçimlere katılmaktan vazgeçen HDP'ye ödenen bir hazine yardımı var. Diyoruz ki... HDP, Siyasi Partiler Yasası'na göre, son milletvekili genel seçimindeki oy toplamı dikkate alınarak, yıllık rutin Hazine yardımından yararlandı. Ki bu tutar 200 milyon lira ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tedbir kararını kaldırması sonucu 14 Mart'ta HDP'ye ödendi. Amenna!Peki, 17 Mart'ta ödenen ve sadece seçim yılına özgü katlamalı Hazine yardımı, seçime girmeyen bir partide kalmalı mı? Belli ki... Siyasi Partiler Kanunu, yardımın yapılıp yapılmaması ve hatta iadesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na takdir yetkisi tanımıyor! Ancak aynı kanun, yapılacak yardımın sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılacağını da hüküm altına alıyor. Yani, normal yıla kıyasla seçim yılında üç kat ödenen Hazine yardımının seçim faaliyetleri için kullanılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu şunları kaydetti:

"Seçime katılabilecek partiler arasında yer alan ve devlet yardımından faydalanan HDP, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında gitmeye karar verdiğine göre, bu aşamada "görev AYM'ye düşüyor!" Devlet yardımı alan bir siyasi partinin kendi parti ismi ile seçime girmemesi durumunda yapılan yardımın iadesine ilişkin olarak, siyasi partilerin mali denetimi, temelli kapatılması, kısmen veya tamamen devlet yardımından yoksun bırakılması konularında yetkili olan Anayasa Mahkemesi'nin bu meseleyi ele almasında fayda bulunuyor."

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