Bu videoyu izle ve… Utan İmamoğlu! Onlar senin değil Rahmetli Kadir Topbaş’ın eserleri

Goebbels'e isnat edilen Büyük Yalan tekniği ile ilgili meşhur cümleler şöyledir: “Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır.” İmamoğlu da aynı öyle yapıyor. “Temelini attığınız bir tane metro istasyonu var mı? Diye sorulan soruya “Temel nasıl atılıyor biliyor musunuz?” diye soruyla cevap veriyor. İzleyicilerin gülümsemesi altında temelini attığını iddia ettiği metro istasyonlarını sayıyor.

“Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe Ataşehir, Çekmeköy Sancaktepe.” Örneklerini veriyor. Soruyu soran genç kız “Bunları sıfırdan mı yaptınız deyince İmamoğlu “Tabi, tabi sıfırdan” diye cevap veriyor.

Videonun ikinci bölümünde ise rahmetli Kadir Topbaş’ın görüntüsü ekrana geliyor. Bu videoyu izle ve utan İmamoğlu…