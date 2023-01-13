Bu vicdansızı kamyonu le birlikte betona gömün!
Seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikseri sürücüsü, hakaretler savurarak yola beton harcı döktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken görüntüleri izleyen vatandaşlar "Bu vicdansızı kamyonu le birlikte betona gömün" şeklinde yorumlarda bulundu.
Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü. O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.
Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.
Beton harcını döküp kayıplara karıştı
Ambulans sürücüsüne hakaretler savuran beton mikseri sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti. Vicdansız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.