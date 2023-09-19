  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir iki puan geride çıkıyorduk! Genel merkez görmezden geldi Onursal Adıgüzel’den bomba itiraflar

Yuh artık! CHP'li Belediyeden halka p*rno gösterimi!

Ali Babacan'ı şoke eden istifa! Bırakıp gitti

Yunanistan'da gündem Pile yolu gerilimi: Türk ordusu, KKTC'ye ağır silah sevk ediyor

AK Partili Mustafa Şen’den şaşırtan çıkış: Seçim gecesi rezil olduk, yerin dibine battık

Necmettin Batırel'in yeni dolar sözleri gündemi altüst edecek! 'Yağacak' diyerek duyurdu

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

Arap düşmanları turizmi baltalıyor

Amerika sizi kurtaramayacak! MİT Münbiç’e girdi örgütün sözde Münbiç sorumlusunu öldürdü.

Volkswagen'in bu modeli 400 bin liraya satılacak! Hükümet hiç hesapta olmayan adımı atıyor
Sağlık Bu varyant Türkiye'de de görüldü! Eris varyantının ölüm oranı yüksek mi?
Sağlık

Bu varyant Türkiye'de de görüldü! Eris varyantının ölüm oranı yüksek mi?

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:43:00 -
Bu varyant Türkiye'de de görüldü! Eris varyantının ölüm oranı yüksek mi?

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, son haftalarda görülen korona virüs enfeksiyonlarının yaklaşık 4’te 1’inden sorumlu olan ‘eris’ varyantının yaygınlığı en fazla artan varyant olduğunu belirtti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, eris varyantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Covid-19 RNA virüsünün (SARS-CoV-2) sürekli olarak mutasyona uğradığını ve zaman içinde yeni varyantların ortaya çıktığının bilindiğini dile getiren Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, ilk ortaya çıktıktan sonra korona virüs birçok mutasyona uğradığını, çoğu mutasyon önemsiz olsa da alfa, beta, delta ve omicron gibi bazı varyantların endişeye yol açan varyantlar arasında olduğunu belirtti.

“Avrupa, Asya ve ABD’de hastaneye yatış sıklığında artış görüldü”

Erisin (EG.5) omicronun bir alt türü olduğunu ve şu anda yaygınlığı en fazla artan varyant olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:

“EG.5 (Eris), XBB.1.5'e (kraken) benzemekle birlikte, yeni alt varyant virüsün aşı tarafından hedeflenen kısmı olan spike proteininde bir mutasyon taşımaktadır. Bu varyant, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilmiş ve yayılarak, 50’den fazla ülkede saptanmıştır. Son haftalarda görülen korona virüs enfeksiyonlarının yaklaşık 4’te 1’inden sorumludur. Avrupa, Asya ve ABD’de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sıklığında artış görülmektedir. Bununla birlikte, hastaneye yatış oranı pandemi dönemine göre daha düşüktür. Bu düşüklükte yaygın aşılama ve geçirilmiş enfeksiyonlar sonrası oluşan bağışıklık etkili olabilir. Ayrıca test yapma sıklığının düşük olması nedeniyle gerçek vaka sayısını belirlemek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“Tat veya koku kaybı görülebilir”

Eris varyantının belirtilerinin diğer varyantlara benzer şekilde genellikle üst solunum yolu semptomlarına neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı ve ishal görülebilir. Belirtiler kişiden kişiye göre de farklılık gösterebilir. Varyantın şu ana kadar daha şiddetli hastalığa yol açtığına dair bir kanıt yoktur” dedi.

“Eris varyantı PCR testleri ile tespit edilebiliyor”

En az iki doz Covid-19 aşısı olmanın, hiç aşı olmamaya kıyasla EG.5'e karşı daha hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık etkisi oluşturduğu tahmin edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Aşılar özellikle Covid-19'un ciddi semptomlarına karşı koruma sağlamaktadır. Ancak aşıların EG.5'e karşı ne kadar etkili olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir. ABD’deki FDA tarafından onaylanan güncellenmiş aşı XBB.1.5 varyantına etkilidir. Aşının EG.5’e karşı etkili olması beklenmektedir.”

“Araştırmalar ölüm riskini artırmadığını gösteriyor”

Yeniden kapanma olup olmayacağı konusunda tahminlerini de dile getiren Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Şu ana kadar yapılan araştırmalar, eris varyantının hastalığın şiddetini veya ölüm riskini artırmadığını göstermektedir. Bu nedenle, eris ve diğer yeni varyantlara karşı sıkı kapanma önlemleri alınmasına gerek olmayabileceği düşünülmektedir. Ancak bu, salgının sona erdiği anlamına gelmemektedir. Özellikle risk grubundaki bireylerin (yaşlılar, kronik hastalar, hamileler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar) kişisel önlemleri almaları (maske-mesafe-el yıkama) ve aşılarını tamamlamaları hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları (Covid-19, influenza ve solunum sinsityal virüsü (RSV) sıklığı artmaktadır. Maske, mesafe ve el yıkama bu enfeksiyonların önlenmesinde etkilidir.”

Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması
Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık

Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Eris varyantı herkesi kaygılandırdı! 2020 tekrar eder mi?
Eris varyantı herkesi kaygılandırdı! 2020 tekrar eder mi?

Sağlık

Eris varyantı herkesi kaygılandırdı! 2020 tekrar eder mi?

Pek çok kişinin korkulu rüyası! Bu hastalığın tedavisi var
Pek çok kişinin korkulu rüyası! Bu hastalığın tedavisi var

Sağlık

Pek çok kişinin korkulu rüyası! Bu hastalığın tedavisi var

Okullar açıldı vakalar arttı! Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 altın kuralı
Okullar açıldı vakalar arttı! Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 altın kuralı

Sağlık

Okullar açıldı vakalar arttı! Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 altın kuralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23