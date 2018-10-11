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Bu uygulamayla sebze ve meyveleri tarım ilacından arındırın

Marketlerde hatta pazarlarda doğal sebze ve meyve satın almamız çok mümkün değil. Haliyle karşılaştığımız ürünlerin en iyisini seçmeye çalışsak da aslında her birinde pestitit adı verilen tarım ilacı var. Malesef ki bu ilaç kalıntıları saf su ile tam olarak temizlenmez. Peki tarım ilacı kalıntılarını nasıl temizleyebiliriz? Cevabı yazımızda...

11 Ekim 2018 Perşembe 21:48
Bu uygulamayla sebze ve meyveleri tarım ilacından arındırın

Pestisit tarımsal faaliyetler sırasında, ürüne zarar veren organizmaları engellemek ve zararlarını azaltmak maksadıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Dünya üzerinde binden fazla pestisit çeşidi bulunuyor.

TARIM İLACI KULLANIMI

Ülkemizde senede 33 bin ton yani hektar başına 26 kilo pestisit kullanılıyor. Bu kullanım ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Pestisit kısa vadede vücuda zarar vermeyeceği düşünülse de uzun dönemde; deri, cilt, akciğer kanseri, hormonal bozukluklar, beyin ve sinir sitemi hastalıkları, bazı kan hastalıkları gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yakalanma riskleri taşır. Özellikle gelişme çağında olan çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı gibi davranış problemlerine yol açar.

2014’te semt pazarlarından rastgele seçilen 309 ayrı sebze ve meyve örneğinin yüzde 25’inde Türk Gıda Kodeksi’nde belirlenen üst limit değerlerinden fazla pestisit kalıntısı saptanmıştır.

En çok pestisit kalıntısı elma, şeftali, nektarin, çilek, üzüm ve kerevizde bulunurken en az kalıntı avokado, ananas ve soğandadır.

TARIM İLACINA MARUZ KALMAMAK İÇİN

Organik tarıma uygun yetiştirilen ürünlerde pestisit yerine doğal ilaçlama yapıldığı için ilk tercihin bu yönde olması daha doğru. Ancak ekonomik açıdan pahalı olduğu için her zaman tercih edilemiyor.

Meyve ve sebzeleri çoğumuzun bildiği üzere yalınzca suyla temizlemek pestisitlerden kurtulmak için geçerli bir çözüm değildir. Hatta sirkeli suyla yıkandığında bile yeterli olmayabiliyor.

TARIM İLACINI ARINDIRMA TARİFİ

Tercihe göre greyfurt ya da limon suyu (1 yemek kaşığı yeterlidir)

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı sirke

1 su bardağı su

Tüm malzemeler boş bir kaba alınır. Karbonat tamamen çözünene kadar beklenir. Elde edilen karışım boş bir sprey şişesine aktarılır. Kullanacağı zaman meyve ve sebzelere sıkılır ve 5-10 dk beklendikten sonra bol su ile durulanır. Yeşil yapraklı sebzeleri yıkarken bu işlemi derin bir kap içerisinde de yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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