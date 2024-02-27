Bu utanç kemalistlere yeter! CHP'nin ittifak ortağı DEM'lilerden bir skandal daha
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti seçim meydanında yine büyük bir skandal imza attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti genel merkezinde kırmızı halılarla karşıladığı DEM Partililer, seçim meydanlarında terörist başı Abdullah Öcalan için "özgürlük" istemeyi sürdürüyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seçmenlerine seslendi.
Hatimoğulları teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "tecrit" uygulandığını öne sürerken, bebek katili için "özgürlük" istedi.
Meydanı dolduran DEM Parti seçmenleri de Hablemitoğulları'na alkışlarla karşılık verdi.
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