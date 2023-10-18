Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor
Bebek katili İsrail kabilesi, dün gece bir hastaneye bombaladı. Hastanede 1000’e yakın Filistinli sivil hayatını kaybederken yüzlerce vatandaş da yaralandı. Yaralılar arasında ölmek üzere olan minik bir çocuğa abisinin Kelime-i Şehadet getirmesine yardımcı olduğu video ise yürekleri burktu.
İsrail'in saldırıları sebebiyle yaralanan küçük bir çocuğun sedyedeyken abisi tarafından Kelime-i Şehadet öğrendiği görüntüler yürekleri burktu.
İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor.
Saldırılarda sivil yerleşim alanlarını gözetmeksizin katliam yapan İsrail, şu ana dek binden fazla çocuğu öldürdü.
Bombaların altındaki Gazze'den ise yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Kardeşine Kelime-i Şehadet öğretti
Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail'in attığı bombalar sebebiyle yaralanan ve kanlar içinde kalan bir çocuk kameraya yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çocuğun başında ise abisinin, kardeşine Kelime-i Şehadet öğrettiği anlar herkesi hüzne boğdu.