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Gündem

Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 11:40:00 -

Bebek katili İsrail kabilesi, dün gece bir hastaneye bombaladı. Hastanede 1000’e yakın Filistinli sivil hayatını kaybederken yüzlerce vatandaş da yaralandı. Yaralılar arasında ölmek üzere olan minik bir çocuğa abisinin Kelime-i Şehadet getirmesine yardımcı olduğu video ise yürekleri burktu.

İsrail'in saldırıları sebebiyle yaralanan küçük bir çocuğun sedyedeyken abisi tarafından Kelime-i Şehadet öğrendiği görüntüler yürekleri burktu.

İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırılarda sivil yerleşim alanlarını gözetmeksizin katliam yapan İsrail, şu ana dek binden fazla çocuğu öldürdü.

Bombaların altındaki Gazze'den ise yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kardeşine Kelime-i Şehadet öğretti

Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail'in attığı bombalar sebebiyle yaralanan ve kanlar içinde kalan bir çocuk kameraya yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocuğun başında ise abisinin, kardeşine Kelime-i Şehadet öğrettiği anlar herkesi hüzne boğdu.

 

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Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yaradan sensin yok Edicek Olanda sensin yer yüzündeki Tüm zalimleri katilleri Teröristleri kafirleri kefereleri firavunları Şerefsizleri Haçlı Tohumlarını yahudi piçlerini Amarikan Piçlerini İngiliz piçlerini Fıransız Bulgar yunan Rum Ermeni piçlerini Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin Amin Amin

aç ellerini araplara de

400 milyonluk araplar 10 milyonluk israil ölenlere rahmet dileyelim arpları yönetenler belli kişiler mason ihanet ihaneti getirir kim ne ektiyse onu biçer bu ara dolasan güzel söz rusa dalaşma araplara karışma arada kalmak
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