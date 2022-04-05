Bu utanç bize yeter! Türkiye Ebrar Karakurt'un ahlak dışı ilişkisini tartışıyor

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt, hemcinsi ile yaşadığı ilişkisi sebebi ile yeniden gündeme geldi.

Bu utanç bize yeter!

Karakurt ile eşcinsel ilişki yaşadığı İmge, sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunurken, Twitter kullanıcıları iki sapkın arasında yaşanan tartışmayı gündem yaptı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ı idrak ettiğimiz bu günlerde iki eşcinselin ilişkisinin gündem maddesi olması akıllara durgunluk verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu sessiz!

Birçok medya kuruluşunun da eşcinsel ilişkiyi normalleştirerek yaşananları haberleştirmesi, LGBTİ'li sapkınlara daha da cesaret verirken, Ebrar Karakurt'un arkasına aldığı medya gücü ile sapkınlığı meşrulaştırma çabalarına hizmet ettiği düşünülüyor.