Bu Ümmetten olduğumuzu nasıl anlarız?

YENİ AKİT ANKARA

"Tatminsizliğimizin sebebi dünyayı ve özellikle Müslümanları kendimizden ibaret saydığımız içinse, bizim dışımızdakilerin çalışmalarını görmüyorsak işte böyle bir durumda bu Ümmetten olup olmadığımızı iyi bir sorgulamalıyız" diyen Doğruhaber Gazetesi yazarı Mehmet Göktaş çarpıcı tespitlerde bulundu.

Göktaş makalesinde şunları yazdı:

"Eğer bizim tıkanıklığımızın, tatminsizliğimizin sebebi dünyayı ve özellikle Müslümanları kendimizden ibaret saydığımız içinse, bizim dışımızdakilerin çalışmalarını görmüyor, onların başarılarını kâle almıyorsak işte böyle bir durumda bu Ümmetten olup olmadığımızı iyi bir sorgulamalıyız diyorum.

Gerek bir fert olarak gerekse bir camianın mensubu olarak yaptıklarımızın tamamını göz önüne getirdiğimizde hızla akıp giden bu dünyada devede kulak mesabesinde olduğu ortadadır.

Fakat şahsımızın ve camiamızın dışında kardeşlerimizin güzel çalışmalarını ve koşuşturmalarını görebiliyorsak, görmekten de öte bunlarla sevinebiliyorsak, iyi bilelim ki Allah’ın izniyle biz bu Ümmetteniz, biz bu Ümmetin bir mensubuyuz.

İyice bakalım ve görelim, sadece yaşadığımız şu ülkede sayısız dernek, vakıf, cemaat gençlere ve çocuklara yönelik eğitim çalışmaları yapıyor, medrese eğitimi veriyor, hafızlık çalışmaları yürütüyor, her birinin icazet merasimlerine şahit oluyoruz.

Ülke içinde ve özellikle ülke dışında mazlumlara yardım faaliyeti yürüten kuruluşların sayılarını tutamaz olduk.

Yine, İslami değerler saldırıya uğradığında elhamdülillah ülkenin belli başlı merkezlerinde Müslüman kuruluşlar ayağa kalkıyor, güçleri nispetinde protesto ediyorlar.

Bunlar bizi sevindiriyorsa emin olun biz bir Ümmetiz."