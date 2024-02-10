Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...
Yeni yerler görmek istiyorsanız, birçok noktada yepyeni rotalara aslında yalnızca "kimliğinizle" bile gidebilirsiniz. Birçok ülkeye vizesiz giriş de mevcut. Bu sayede aslında yeni bir gezi planı oluşturabilir, birçok yere vize almayı düşünmeden seyahat edebilirsiniz. İşte o listeler...
Birçok ülkeye yalnızca kimliğinizle veya pasaportunuzla giriş yaparak tam da istediğiniz gibi bir tatil planlayabilirsiniz. İşte o ülkeler...
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
GÜRCİSTAN
ÖNE ÇIKAN VİDEO
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabilirsiniz.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN KAPIDA VİZE UYGULAMASI
Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret edecek ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabilirsiniz.
UKRAYNA
Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer buluyor.
VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
ANDORRA
90 gün vizesiz
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
BOSNA HERSEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti sırasında "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" açıklamasında bulunmuştu. Bu anlaşmanın ardından Bosna Hersek ile kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Konuya ilişkin Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden önemli bir uyarı geldi.
TEKNİK HAZIRLIK
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz.
ARJANTİN
90 gün vizesiz.
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz.
BAHAMALAR
240 gün vizesiz.
BAHREYN
30 gün vizesiz.
BARBADOS
180 gün vizesiz.
BELARUS
30 gün vizesiz
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vizesiz.
BOLİVYA
90 gün vizesiz
BOTSVANA
90 gün vizesiz.
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz.
BRUNEİ
30 gün vizesiz.
COOK ADALARI
31 gün vizesiz.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz.
FAS
90 gün vizesiz.
FİJİ
90 gün vizesiz
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz.
FİLİSTİN
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da kapıda vize uygulaması ile vize alabilirsiniz
GUATEMALA
90 gün vizesiz.
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz.
HAİTİ
90 gün vizesiz.
HONDURAS
90 gün vizesiz.
HONG KONG
90 gün vizesiz.
IRAK
10 gün vizesiz.
İRAN
90 gün vizesiz.
JAMAİKA
90 gün vizesiz.
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz.
KARADAĞ
90 gün vizesiz.
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz.
KENYA
90 gün vizesiz.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOSTA RİKA
30 gün vizesiz.
KUVEYT
90 gün vizesiz.
LÜBNAN
90 gün vizesiz.
MADAGASKAR
30 gün vizesiz.
MAKAU
30 gün vizesiz.
KUZEY MAKEDONYA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MALDİVLER
30 gün vizesiz.
MALEZYA
90 gün vizesiz.
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MEKSİKA
180 gün vizesiz.
MOĞOLİSTAN
30 gün vizesiz.
NEPAL
90 gün vizesiz.
NİKARAGUA
90 gün vizesiz.
NİUE
30 gün vizesiz.
ÖZBEKİSTAN
30 gün vizesiz.
PALAU
30 gün vizesiz.
PANAMA
180 gün vizesiz
PARAGUAY
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
PERU
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAO TOME VE PRINCIPE
15 gün için vizesiz
SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAINT LUCIA
42 gün vizesiz.
SAINT VINCENT VE GRENADINLER
30 gün vizesiz.
SENEGAL
Online vize
ŞİLİ
90 gün vizesiz.
SRİ LANKA
30 gün vizesiz.
SOLOMON ADALARI
90 gün vizesiz.
SİNGAPUR
30 gün vizesiz.
SVAZİLAND
30 gün vizesiz.
TACİKİSTAN
60 gün vizesiz.
TAYLAND
30 gün vizesiz.
TANZANYA
90 gün vizesiz.
TAYVAN
30 gün vizesiz.
TOGO
Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.
UMMAN
Sınır kapısında 30 günlük vize
VENEZUELA
90 gün vizesiz
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