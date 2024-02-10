Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

Birçok ülkeye yalnızca kimliğinizle veya pasaportunuzla giriş yaparak tam da istediğiniz gibi bir tatil planlayabilirsiniz. İşte o ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

GÜRCİSTAN

ÖNE ÇIKAN VİDEO

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabilirsiniz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret edecek ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabilirsiniz.

UKRAYNA

Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer buluyor.

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

BOSNA HERSEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti sırasında "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" açıklamasında bulunmuştu. Bu anlaşmanın ardından Bosna Hersek ile kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Konuya ilişkin Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden önemli bir uyarı geldi.

TEKNİK HAZIRLIK

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz.

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz.

BAHAMALAR

240 gün vizesiz.

BAHREYN

30 gün vizesiz.

BARBADOS

180 gün vizesiz.

BELARUS

30 gün vizesiz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz.

BOLİVYA

90 gün vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

COOK ADALARI

31 gün vizesiz.

DOMİNİKA

21 gün vizesiz.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

EKVADOR

90 gün vizesiz.

ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

FAS

90 gün vizesiz.

FİJİ

90 gün vizesiz

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz.

FİLİSTİN

30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da kapıda vize uygulaması ile vize alabilirsiniz

GUATEMALA

90 gün vizesiz.

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz.

HAİTİ

90 gün vizesiz.

HONDURAS

90 gün vizesiz.

HONG KONG

90 gün vizesiz.

IRAK

10 gün vizesiz.

İRAN

90 gün vizesiz.

JAMAİKA

90 gün vizesiz.

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz.

KARADAĞ

90 gün vizesiz.

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

KENYA

90 gün vizesiz.

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz.

KUVEYT

90 gün vizesiz.

LÜBNAN

90 gün vizesiz.

MADAGASKAR

30 gün vizesiz.

MAKAU

30 gün vizesiz.

KUZEY MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MALDİVLER

30 gün vizesiz.

MALEZYA

90 gün vizesiz.

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MEKSİKA

180 gün vizesiz.

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz.

NEPAL

90 gün vizesiz.

NİKARAGUA

90 gün vizesiz.

NİUE

30 gün vizesiz.

ÖZBEKİSTAN

30 gün vizesiz.

PALAU

30 gün vizesiz.

PANAMA

180 gün vizesiz

PARAGUAY

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAO TOME VE PRINCIPE

15 gün için vizesiz

SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAINT LUCIA

42 gün vizesiz.

SAINT VINCENT VE GRENADINLER

30 gün vizesiz.

SENEGAL

Online vize

ŞİLİ

90 gün vizesiz.

SRİ LANKA

30 gün vizesiz.

SOLOMON ADALARI

90 gün vizesiz.

SİNGAPUR

30 gün vizesiz.

SVAZİLAND

30 gün vizesiz.

TACİKİSTAN

60 gün vizesiz.

TAYLAND

30 gün vizesiz.

TANZANYA

90 gün vizesiz.

TAYVAN

30 gün vizesiz.

TOGO

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.

UMMAN

Sınır kapısında 30 günlük vize

VENEZUELA

90 gün vizesiz