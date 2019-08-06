Bu uçucu yağlar ağrılarınızdan saniyeler içinde kurtulmanıza yardımcı olacak

Fiziksel ve zihinsel sorunlar çoğu zaman kendini ağrılarla gösterir. Sık sık kullanılan ağrı kesiciler ise zamanla etkisini yitirmeye başlar. Her ağrıda ağrı kesiciye başvurma ihtiyacını ortadan kaldıran birbirinden şahane uçucu yağları açıklıyoruz.

Nane yağı

Nane yağı son derece etkili bir uçucu yağdır. Yapılan bilimsel çalışmalar nane yağının karın ağrısı ve baş ağrısına iyi geldiğini ortaya koymuştur.

Lavanta yağı

Antibakteriyel özelliği nedeniyle sıklıkla kullanılan lavanta yağı baş ağrısı için birebirdir. Lavanta yağı ile başınıza yapacağınız masaj aynı zamanda uyku sorununuzu da ortadan kaldıracaktır.

Kuşburnu yağı

Antioksidanlar yönünden zengin olan kuşburnu, eklem ağrılarını ortadan kaldırma konusunda son derece etkilidir.

Adaçayı yağı

Eklem ve kas ağrılarına iyi gelen adaçayı yağı aynı zamanda stresten arınmaya yardımcı olur.

Biberiye yağı

Yemeklere ayrı bir lezzet katan biberiye ayrı kesici özellik gösterir. Yapılan çalışmalar biberiye yağının özellikle migren ataklarını hızlıca kesmeye yardımcı olur.