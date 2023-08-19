Bu tuzağa düşmeyin! Mobil oyun oynayanlar dikkat

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dolandırıcılar mobil oyun uygulama üzerinden para kazanma vaatlerinde bulunarak vatandaşları kandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların,her geçen gün vatandaşları tuzağa düşürmek için yeni yöntemler bulduklarını belirten Sabırlı, son olarak sosyal medyada yayınladıkları videolarda mobil oyun uygulaması sayesinde çok para kazanacaklarını belirterek insanları kandırdıklarını söyledi. Hayrettin Sabırlı, açıklamasında, "Dolandırıcılar, sosyal medyada vatandaşların kısa sürede çok para kazanacakları mobil oyun uygulamaları yönünde reklamlar yayınlıyorlar. Hatta yayınladıkları reklam videoları inandırıcı olması için montaj ile bazı ulusal televizyon kanalların logolarını kullanıyorlar. Yayınladıkları montajlı videolarda, telefonundan bu mobil oyunu oynadı 25 milyon lira kazandı şekilde ulusal televizyon kanallarında haber yapılmış gibi vatandaşları kandırıyorlar. Para kazanacak vaatleri veren mobil oyun uygulamarını kesinlikle telefonlarına indirmesinler" dedi.