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Yaşam Bu tuzağa birçok kişi düşebilir! Dolandırıcılardan az rastlanır taktik
Yaşam

Bu tuzağa birçok kişi düşebilir! Dolandırıcılardan az rastlanır taktik

Neredeyse her gün yeni bir dolandırıcılık şekliyle tanışıyoruz. Denizli’de normal numarayla aradığı vatandaşın telefonuna bankanın ismi üzerinden mesaj atıp bilgilere erişmeye çalışan dolandırıcı, bu kez hedefine ulaşamadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 15:31:00 -
Bu tuzağa birçok kişi düşebilir! Dolandırıcılardan az rastlanır taktik

Her geçen gün farklı yöntemlerle insanları kandırmaya devam eden dolandırıcılar, bu sefer az rastlanılan bir olaya imza attı. Daha önce bu şekilde oyunlar düzenlediği öğrenilen bir dolandırıcı, Denizli’de normal numara üzerinden İ.P.’yi aradı. Burada dolandırıcı kopyaladığı tahmin edilen özel bir bankanın ismi üzerinden İ.P.’ye mesaj attı. Güven sağladıktan sonra gelen şifreyi kendisine söylemesini isteye dolandırıcının ısrarı sonrası içine şüphe düşen İ.P. telefonu kapattı. Kampanyadan yararlanılacağını söyleyerek 7 kere telefonu arayan dolandırıcının ısrarlı davranışının ardından İ.P., bankanın şubesine gitti. Burada durumu görevlileri anlatan İ.P., kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu öğrendi.

“Bankanın ismi üzerinden gelen mesaja herkes şaşırdı”

Kendisini arayan kişini ısrarları sonrası şüphelendiğini ve bankanın ismi üzerinden mesaj gelmesinin vatandaşta kafa karışıklığına neden olduğunu belirten İ.P., “Şüphelenmeseydim eğer kampanya ayağına şuan binlerce TL paramı kaybetmiştim. Banka üzerinden bana nasıl mesaj atabildiklerine gerçekten inanamıyorum, aynı banka isminin üzerine gerçek mesajlarda geliyor. Bundan dolayı güven sağlanılıyor ve ister istemez insanlar inanıyor. Buradan tavsiyem mesaj nereden gelirse gelsin insanlarımız çok dikkatli olmalı” dedi.

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