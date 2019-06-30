Bu transferle yer yerinden oynayacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a

Aslan golcüsünü Portekiz’de buldu. Kiralık oynadığı Beşiktaş’ta başarılı bir sezon geçiren, ardından Porto’ya dönen Aboubakar, bu kez de Cimbom’un gündeminde. Sarı-Kırmızılılar, “Ben gelmeye hazırım” diyen yıldız futbolcuyu kiralamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla kalitesini kanıtlayan, ardındar tekrar kulübü Porto’ya dönen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen patlamayı yapamayan Aboubakar’ı gözüne kestirdi. 27 yaşındaki santrforla görüşme yapan Galatasaray Yönetimi, “Siz anlaşırsanız ben gelmeye hazırım” diyen Kamerunlu golcünün transferi için düğmeye bastı. Aslan, geçen sezon Portekiz Ligi’nde sadece 8 maça çıkabilen Aboubakar’ı tıpkı Beşiktaş gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Satın alma opsiyonu da var

Galatasaray’ın planları arasında, Aboubakar’ı kiralarken golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu da kontrata eklemek var. Porto ile yapılacak görüşmelerde bu opsiyon konusunda da pazarlıklar yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Aboubakar transferinin gerçekleşmesi halinde, Kamerunlu yıldızın arkasına bir yabancı bir de yerli golcü takviyesi daha yapacak.