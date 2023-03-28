Bu transfer Galatasaray tarihine geçecek! Hemen oradan gelecek...
Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Gelecek sezon için kuvvetli bir kadro kurarak Avrupa'da iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kongolu yıldız Gaius Makouta için düğmeye bastı.
Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Gelecek sezon için kuvvetli bir kadro kurarak Avrupa'da iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Kongolu yıldız Gaius Makouta için düğmeye bastı.
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi durmuyor. Ligde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için transfer araştırmasına başladı. Galatasaray tarihine geçecek transfer için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar büyük aşama kaydetti.
25 yaşındaki Kongolu Gaius Makouta için harekete geçen sarı-kırmızılılar oyuncunun kulübü Boavista ile görüşmelere başladı. Fransız doğumlu orta saha için büyük aşama kaydeden Galatasaray, yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezon kadroda görmek istiyor.
GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇECEK
Gaius Makouta, transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray tarihine geçerek sarı-kırmızılılarda oynayan ilk Kongolu futbolcu olacak.
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