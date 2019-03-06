Bu tezgâha razı olmak vatana ihanettir

Aday belirleme sürecinden önce ardı ardına gelen istifalarla boğuşan ana muhalefet partisi CHP, bu kez de terör yandaşlarıyla girdiği ittifakla tepki topluyor. CHP’nin emanet oylarıyla Meclis’e girmeyi başaran HDP’lilerin belediyelere de doldurulmasına tepki gösteren Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Bayram, “Bu arsızlığın içinde yokum” diyerek CHP’den istifa etti. Terör örgütlerine can suyu olan CHP’yi topa tutan Bayram, “HDP ile ittifaka sessiz kalmak vatana ihanettir” dedi.

Aleni bir şekilde HDP ile ittifak yapılıyor

CHP’nin tepkilere rağmen vazgeçmediği, ancak bir yandan da inkâr ettiği HDP ortaklığı partilerinin de sabrını taşırdı. CHP’nin, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapmasından dolayı partiden istifa eden Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Bayram, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, “Meclis üyeliği için eğer onu alma, beni al arsızlığı tiksinti verici boyuta ulaşmışsa ben yokum. Siyaset cellatlarına kendimi infaz ettirmedim ve tabureyi kendim tekmeleyerek istifa ettim” ifadelerini kullandı. CHP-HDP ittifakının aleni bir şekilde yapıldığını belirten Cevdet Bayram, “Memleket sevdası bizde her şeyden önce gelir. Artık insanların gözüne soka soka HDP ile ittifak yapıyorlar. HDP’yi belediyelere doldurmak niyetindeler. Ben bu ittifaktan baştan beri rahatsız olduğumu dile getiriyordum. Aday adaylığı sürecimde HDP-CHP iş birliğini farkedince de partiden ayrıldım” açıklamasında bulundu.

Birinci sırayı HDP’liye verdiler

Millete olan korkularından ittifakı örtbas etmeye çalışan CHP’de mızrağın çuvala artık sığmadığına işaret eden Bayram, “Erzincan Kemah’ta iki dönem ANAP belediye başkanlığı yaptım. O süreçte ilçeye defalarca baskın düzenleyen PKK’ya karşı amansız bir mücadele verdim. Bu acıyı yaşamış biri olarak nasıl bunlarla aynı çatı altında olurum? HDP/PKK ile neden iş birliği yapıyorsunuz, niye bunları meclise sokuyorsunuz? Şu yapılanlara gördükçe ağrıma gidiyor” şeklinde konuştu. HDP ve CHP’nin birçok il ve ilçede iş birliği yaptığını açıklayan Bayram, “Bugün yıllarca mücadele verdiğim Beşiktaş’ta 1. sıra meclis üyesi adayı HDP’li Mehmet Ali Tüy’ü gösterdiler. 39 ilçeden bu şekilde birinci sıradan aday gösterseler bir grup kuruyorlar. Dolayısıyla bunları da büyükşehir meclisine taşımış oluyorlar. Siyasi bir tezgahla karşı karşıyayız. Eğer HDP ile ittifak yapıyorsanız sizin bunlardan ne farkınız ne?” diye tepki gösterdi.

Vatanı seven biri bu tezgaha sessiz kalmaz

“Terör örgütünün siyasi ayağına destek veren CHP bizim ülkemizin partisi olamaz” diyen Bayram, “Kılıçdaroğlu’nun CHP olarak terörle mücadele ettikleri yönündeki beyanlarına inanmıyorum. CHP içindeki HDP sevdalıları ile ülkeyi bölmek adına ittifak yapıyor.. Vatanını ve milletini seven biri olarak istifa ederek gayet yerinde bir karar aldım. Bu tezgaha sessiz kalmak vatana ihanettir. PKK terör örgütü, Beşiktaş’ta 44 tane vatan evladımızı şehit etti. Askerimizi, polisimizi şehit edenlerle CHP kol kola yürüyor. Menfaatlerinden çıkarlarından başka bir amaç gütmeyen CHP artık ile işim olmaz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Bayram, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İhanete sessiz kalamam” diyerek CHP’den istifa ettiğini söylemişti.