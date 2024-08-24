Bu telefonları kullananlar dikkat! Artık Instagram ve Facebook yok!

Son 9 gün içerisinde, META Şirketi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son güncelleme ile Instagram ve Facebook platformlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu güncelleme, belirli akıllı telefon modelleri için erişim kısıtlamaları getirerek, kullanıcıları olumsuz etkileyebilir.

Günümüzde, akıllı telefon kullanmayan ya da cihazlarında Instagram ve Facebook yüklü olmayan birine rastlamak neredeyse imkansız hale geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO