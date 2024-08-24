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Teknoloji Bu telefonları kullananlar dikkat! Artık Instagram ve Facebook yok!
Teknoloji

Bu telefonları kullananlar dikkat! Artık Instagram ve Facebook yok!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 09:46:00 - 2024-08-24 09:49:50
Bu telefonları kullananlar dikkat! Artık Instagram ve Facebook yok!

Meta şirketi, 9 gün içinde bazı güncellemeleri tamamlayacak. Güncellemelerin sonunda, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına erişim kısıtlanacak.

Son 9 gün içerisinde, META Şirketi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son güncelleme ile Instagram ve Facebook platformlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu güncelleme, belirli akıllı telefon modelleri için erişim kısıtlamaları getirerek, kullanıcıları olumsuz etkileyebilir.

Günümüzde, akıllı telefon kullanmayan ya da cihazlarında Instagram ve Facebook yüklü olmayan birine rastlamak neredeyse imkansız hale geldi.

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