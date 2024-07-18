Bu telefon görüşmesi Amerika’yı ayağa kaldırdı! “Küçük dozlar yapmak istiyorum. Küçük dozlar"

Kennedy'nin oğlu Bobby Kennedy III, Salı sabahı yaklaşık iki dakikalık klibi X'e (eski adıyla Twitter) yüklemiş gibi görünüyor . Kennedy'nin oğlu o zamandan beri gönderisini sildi, ancak birkaç başka hesap videoyu yeniden paylaştıktan sonra değil, Trump'a suikast girişiminden bir gün sonra Pazar günü çekildiğini söyledi.

Kennedy, aşıların zararlı olduğu yanıltıcı iddiasını teşvik etmek de dahil olmak üzere, siyasi kampanyasını dünyaya dair komplocu bir görüş üzerine yoğunlaştırdı. Öte yandan Trump, ABD'nin COVID-19 salgınına verdiği ilk yanıtı ve federal hükümetin COVID-19 hastalığına neden olan koronavirüse karşı ilk aşıları geliştirmesini denetledi.

Videoda Kennedy'nin Amerikan bayrağının bulunduğu bir odada iPhone'unu tuttuğu ve Trump'ın hoparlörden konuşmasını dikkatle dinlediği görülüyor.



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Kayıt başlarken Trump'ın şöyle dediği duyuluyor: "Sana katılıyorum dostum. Tüm bu sistemde bir sorun var ve sorun bulduğun doktorlarda."

Trump, 2015'teki tartışma sahnesinde yaptığı çocukluk aşılarıyla ilgili yorumlarını tekrarlayarak, "'Küçük dozlar yapmak istiyorum' dediğimi unutmayın. Küçük dozlar," diye ekledi.

"Bir bebeği beslediğinde, Bobby, 38 farklı aşıdan oluşan bir aşı oluyor ve sanki bir at için yapılmış gibi görünüyor, 10 veya 20 kiloluk bir bebek için değil."

Trump, bu seçim döneminde kendisine karşı düzenli olarak kişisel saldırılarda bulunduğu Kennedy ile daha önce yaptığı benzer konuşmalara atıfta bulunarak , "Sen ve ben bunu uzun zaman önce konuşmuştuk." dedi. Kennedy, "Evet" dedi; videoda konuştuğu tek an bu oldu.

Trump ayrıca Kennedy'ye hitap ediyor gibi görünüyor, ancak tam olarak ne için olduğu belirsiz. Trump, daha fazla bağlam sunmadan "Bir şey yapmanı çok isterim," dedi. "Ve bunun senin için çok iyi ve senin için çok büyük olacağını düşünüyorum. Ve kazanacağız."

Trump ve Kennedy, Trump'ın resmen Cumhuriyetçi başkan adayı olmasından saatler önce Pazartesi günü Milwaukee'de buluştu. Toplantı, Kennedy'nin o gün daha sonra bir X gönderisinde bastırmaya çalıştığı birçok söylentiyi ateşledi .