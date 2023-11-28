Bu teknikle nohut yemeğiniz hem hızlı hem de lokum gibi olacak!

Nohut, pişirme süresi en uzun olan yemeklerdendir. Genelde yapmadan önce nohut saatlerce suda bekletilir. Eğer nohutu hızlı şekilde pişirmek istiyorsanız, bu taktikleri uygulamalısınız.

YAPMANIZ GEREKENLER

Nohutları yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini geçecek şekilde su ilave edin ve yaklaşık 50 dakika kaynatın.

Kaynattıktan sonra ocağın altını söndürün ve tencereye biraz limon sıkıp haşlayın. Limon, nohut haşlamanın püf noktasıdır. Dağılmadan kabuğunun yumuşamasını sağlarken, gazını da yok eder.

Pişirme işlemi tamamlandığında ocak üzerinden uzaklaştırın ve tencereye bir kase buz ekleyin. Bu, hızlı pişirmenin etkisini katlar.

NOHUTU YUMUŞATMAK İÇİN NE YAPILIR?

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Nohut bir gece öncesinden üzerini 2 parmak geçecek kadar suya koyulur ve suyun içine bir tatlı kaşığı karbonat atılırsa nohut yumuşayacak, şişecek ve daha hızlı pişecektir. Islatılan nohut süzülür. Nohut düdüklü veya normal tencereye alınarak üzeri 3 parmak geçecek kadar su koyulur ve haşlanmaya bırakılır.