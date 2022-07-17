Bu tarifle 3 günde 3 kilo vereceksiniz! İşte yağları cayır cayır yakan mucizevi formül

Özellikle yaz mevsiminde başta kadınlar olmak üzere birçok kişi kilolarından kurtulmak için farklı diyet programları uyguluyor.

Ünlü diyetisyen Kübra Zora, 3 günde 3 kilo vermenizi sağlayabilecek hem sağlıklı, hem de kurtarıcı kilo verme önerilerini paylaştı.

Yağları cayır cayır yakan, giden kiloyu bir daha geri getirmeyen bu liste sayesinde, fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız.

Diyetisyen Kübra Zora, "Yaz ayına istediğiniz kiloda girmeniz mümkün ancak, verilen listeyi 3 günden fazla uygulamanızı önermiyorum" diyerek anlattı.

Kabak, su oranı yüzde 95'ten oluşan bir besin. Diyetisyen Kübra Zora'nın bahsettiği liste kabak sevenler için benzersiz bir deneyim olacak.

Kahvaltınızı yapacak, listeye uyacak, aç kalmayacak ve yağ yakacaksınız. İnanması güç geliyor değil mi?

Diyetisyen Kübra Zora, "3 günlük uygulanması uygun görülen bu listeyle, bir çok insan rahatça kilo verebilecek. Ancak bünyem zayıf diyenler baş dönmesi veya göz kararması gibi yan etkilerle karşılaştıkları takdirde bu detoksu bırakmalılar" diyerek, yapılması gerekenleri sıraladı.

Sabah uyanır uyanmaz büyük bir bardak su içip kendinize, 2 yumurta, bir dilim beyaz peynir, 3 zeytin ve bol yeşillikten oluşan kahvaltı hazırlayın.

Kahvaltınızın yanında çay, kahve kısıtlaması koyup koymamak sizin elinizde. Dilediğiniz kadar çay veya kahve tüketebilirsiniz.

Kahvaltının ardından öğle saatlerine doğru muhakkak ara öğün saatinizi belirlemeniz gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Kübra Zora, "Ara öğün atlanmamalı. Örneğin 09.00 gibi kahvaltı yaptıysanız, 12.00- 13.00 arası ara öğün besininizi tüketin. İster yeşil çay ve yanına 3-4 adet badem, ister 3 ceviz bir bardak süt, ister de hafif bir salata tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şimdi geldik asıl tarife;

2 kabağı rendeleyip ve yağsız tavada bir çay bardağının çeyreği su ile haşlayın. Kabaklar öldükten sonra kenarda soğutun ve içerisine 3 yemek kaşığı kadar herhangi bir yoğurt koyup karıştırın.

İsteğe göre sarımsak, dereotu, maydanoz, acı baharatlar konulabiliyor. Bu şekilde hazırladığınız menüyü öğlen ve akşam tüketin.

Akşam kabak yemeğinizi en son 19.00'da yemeniz gerektiğinin bilincinde olmalısınız.

3 gün boyunca bu döngüye uyduğunuz takdirde 3 kilo yağdan vereceksiniz, bir de egzersizlerle desteklerseniz, fit bir vücut görüntüsü elde edebilirsiniz.

Kısaca özetlemek gerekirse; Sabah kahvaltı, öğle arası ara öğün, öğle sonrası ve akşam kabak detoksu tarifini 3 gün boyunca uygulayın, yaktığınız yağlara sizler de inanamayacaksınız.

Tartıda fark edilen 3 kilo eksikliği, sizi yaza motive olmuş halde hazırlayacak.