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Bu tarifi öğrendikten sonra asla kaşar peyniri satın almayacaksınız!

Hem lezzetli hem sağlıklı bir kaşar peyniri tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:08
Bu tarifi öğrendikten sonra asla kaşar peyniri satın almayacaksınız!

Tostların, kahvaltıların, domates çorbasının vazgeçilmezi kaşar peynirini hazır almaktan sıkıldıysanız size şahane bir önerimiz var. Mis kokulu, sağlıklı tamamen ev yapımı kaşar peyniri aileniz yeni favorisi olacak gibi...

Ev yapımı kaşar peyniri tarifi

Malzemeler:

  • 5 litre süt
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı peynir mayası 

Marketlerde satılan günlük sütten kullanmayıp, çiğ süt alacaksanız; sütü önceden kaynatmanız önemli.

Sütü kaynatıp, ılınmaya bırakın.

Süt yoğurt mayalama ısısına gelince yani serçe parmağınızı süte daldırıp 10'a kadar sayın, parmağınız yanmıyorsa ısı arzu edilen seviyeye gelmiştir.

Ilınan süte yoğurt ve maya eklenip karıştırın.

Ardından sütün üstü kapakla kapatın.

Bir saatin ardından peynir mayalanmış olacaktır.

Parçalar bıçakla ya da rendeyle küçültülür.

Tencere tekrar ocağa alınır.

Süt yoğurt mayalama ısısına gelinceye kadar ısıtılır.

Ardından temiz bir tülbente peynir boşaltılır ve süzülmesi için bir yere asılır.

Süzülen süt tekrar kullanılacağı için tülbentin altına bir tas koymanız önemli.

8 saatin ardından peynir küçük küçük parçalanır.

Peynir suyunu tencereye alıp 5-10 dakika kaynatın.

İlk sıcaklığı çıkınca tencerenin üzerine tel süzgeç yerleştirin. Süzgecin içerisine de parçaladığınız peyniri ekleyin.

Tahta kaşık yardımıyla yumuşayan peyniri ezin.

Peynir iyice ezilince süzgeci tenceren alın.

Süzgeçten aldığınız peyniri mutfak tahtasına serin.

Ilınan peyniri birkaç dakika yoğurun.

Soğuyan peynir suyunun içerisine peynir bırakılır.

Ocağın altı en kısık dereceye getirilir.

Kaşık yardımıyla peynir karıştırılıp, yumuşatılır.

Birkaç dakikanın ardından peynir yine tahtaya alınır ve yoğrulur.

Yoğurma işleminin ardından ısınan peynir suyuna peynir yeniden atılır.

Peynir suyunun içerisine bir miktar tuz serpin.

Karıştırma işleminin ardından peyniri tahtanın üzerine alın.

Peynir 3-4 saat tahtada soğuduktan sonra buzdolabına alabilirsiniz.

Bir gün sonra peynirinizi yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:08
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