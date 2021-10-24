Bu tarif ile hastalıklara savaş açın

Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. Doğum ile birlikte aktif hale gelen bağışıklık sistemi zayıfladığında insanın hastalığa yakalanma riski de aynı oranda artar. Bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikroplar ise vücuda akın ederek hastalıklara yol açar. Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal antibiyotik sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı vücut direncinizi arttırabilirsiniz. İşte, ev yapımı tamamen doğal antibiyotik:

Malzemeler

1 küçük soğan

1 küçük diş sarımsak

1 dilim limon

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğrayın. Sarımsağı ikiye bölün. Limonu içine sıkın. Balı hepsinin üzerine ekleyin. Buzdolabında muhafaza edin. Her gün sabah-öğlen-akşam yarım tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Özellikle ciddi kronik hastalığı olan kişiler, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalıdır.