Bu takımın hali ne olacak! Bir deprem daha yaşandı
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Alex Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlanıldığını açıkladı.
4 AY FORMA GİYEMEYECEK
beIN Sports'ta yer alan bilgiye göre, Alex Oxlade-Chamberlain, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 4 ay boyunca uzak kalacak.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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