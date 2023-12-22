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Spor Bu takımın hali ne olacak! Bir deprem daha yaşandı
Spor

Bu takımın hali ne olacak! Bir deprem daha yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 13:23:00 -
Bu takımın hali ne olacak! Bir deprem daha yaşandı

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Alex Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlanıldığını açıkladı.

4 AY FORMA GİYEMEYECEK

beIN Sports'ta yer alan bilgiye göre, Alex Oxlade-Chamberlain, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 4 ay boyunca uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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