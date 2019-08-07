Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını fazlasıyla açacak!

Bebeklik dönemlerinde sebze çorbalarını afiyetle içen, meyve mamalarını gördüklerinde gözlerinin içi parlayan minik gurmelerin damak tatları zamanla değişiyor. Büyüdükçe farklı lezzetlerin de tadına bakan çocukların büyük bir kısmı sebze ve meyvelere burun kıvırır. Yemek konusunda seçici olan küçük hanımları ve beyleri yola getirmek ise son derece kolay. Elbette inatlaşmadan!

İlginç tabaklar

Çocuklarınızın yemeklerini sunarken onların dikkatini çeken tabakları kullanabilirsiniz. Eğlenceli tabaklardaki yemekleri büyük bir iştahla yiyen çocuğunuz sizi fazlasıyla şaşırtabilir.

Sebzeleri tablolara dönüştürün

Çocuklarınız için biraz sanatsal çalışma yapmaya ne dersiniz? Arzu ettiğiniz sebze ve meyveleri eğlenceli karakterlere benzeterek masaya koyabilirsiniz.

Gizli tabaklar!

Desenli tabakların üzerini sebze ve meyvelerle süsleyebilirsiniz. Çocuğunuza ise yemeğin hepsini yediğinde altındaki sürprizle karşılaşacağını söyleyebilirsiniz.

Dikkat çekmeli

Abartılı aksesuarlara gerek yok. İhtiyacınız olan yalnızca hayal gücü…

Sevdiği karakterlere dikkat

Çocuğunuzun tabağını en sevdiği karaktere benzetmeye çalışabilirsiniz.

Eğlenceli sandviçler

Okulda tüm gün yemek yemeyen bir çocuğunuz varsa; şahane bir önerimiz var. Evlatlarınızın beslenme çantaları için eğlenceli sandviçler hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan ev yapımı fıstık ezmesi, meyve ve kuru yemiş.

Ayrıntılar önemli

“Resim yapma yeteneğim bile yok” diyorsanız; evdeki mutfak aparatlarıyla ilginç kesimler yaparak bile çocuğunuzu şaşırtabilirsiniz.

Şekerleme kullanabilirsiniz

Hazırlayacağınız tabaklara şekerlemeler de ilave edebilirsiniz.

Avuç avuç yiyecek

Çocuğunuza hazırladığınız yemeği ya da meyve tabağın hikayesini de anlatın. Mesela küçük çilek yılancık tek başına bir serüvene çıkmış olabilir. Söylediğimiz gibi bu aşamada devreye hayal gücünüz girmeli.

Tüm aile kıskanabilir

Minik gurmeniz için hazırladığınız tabaklar ailenin diğer fertlerince kıskanılabilir.