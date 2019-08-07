0553 313 94 23

Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını fazlasıyla açacak!

Çocukların birçoğu sebze ve meyve yeme konusunda kırılması güç bir inatçılığa sahiptir. Evlatlarınızın sağlıklı beslenmesi için biraz sanatsal dokunuşlar yaparak onların önyargılarını kırabilirsiniz.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını fazlasıyla açacak!

Bebeklik dönemlerinde sebze çorbalarını afiyetle içen, meyve mamalarını gördüklerinde gözlerinin içi parlayan minik gurmelerin damak tatları zamanla değişiyor. Büyüdükçe farklı lezzetlerin de tadına bakan çocukların büyük bir kısmı sebze ve meyvelere burun kıvırır. Yemek konusunda seçici olan küçük hanımları ve beyleri yola getirmek ise son derece kolay. Elbette inatlaşmadan!

İlginç tabaklar

Çocuklarınızın yemeklerini sunarken onların dikkatini çeken tabakları kullanabilirsiniz. Eğlenceli tabaklardaki yemekleri büyük bir iştahla yiyen çocuğunuz sizi fazlasıyla şaşırtabilir.

Sebzeleri tablolara dönüştürün

Çocuklarınız için biraz sanatsal çalışma yapmaya ne dersiniz? Arzu ettiğiniz sebze ve meyveleri eğlenceli karakterlere benzeterek masaya koyabilirsiniz.

Gizli tabaklar!

Desenli tabakların üzerini sebze ve meyvelerle süsleyebilirsiniz. Çocuğunuza ise yemeğin hepsini yediğinde altındaki sürprizle karşılaşacağını söyleyebilirsiniz.

Dikkat çekmeli

Abartılı aksesuarlara gerek yok. İhtiyacınız olan yalnızca hayal gücü…

Sevdiği karakterlere dikkat

Çocuğunuzun tabağını en sevdiği karaktere benzetmeye çalışabilirsiniz.

Eğlenceli sandviçler

Okulda tüm gün yemek yemeyen bir çocuğunuz varsa; şahane bir önerimiz var. Evlatlarınızın beslenme çantaları için eğlenceli sandviçler hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan ev yapımı fıstık ezmesi, meyve ve kuru yemiş.

Ayrıntılar önemli

“Resim yapma yeteneğim bile yok” diyorsanız; evdeki mutfak aparatlarıyla ilginç kesimler yaparak bile çocuğunuzu şaşırtabilirsiniz.

Şekerleme kullanabilirsiniz

Hazırlayacağınız tabaklara şekerlemeler de ilave edebilirsiniz.

Avuç avuç yiyecek

Çocuğunuza hazırladığınız yemeği ya da meyve tabağın hikayesini de anlatın. Mesela küçük çilek yılancık tek başına bir serüvene çıkmış olabilir. Söylediğimiz gibi bu aşamada devreye hayal gücünüz girmeli.

Tüm aile kıskanabilir

Minik gurmeniz için hazırladığınız tabaklar ailenin diğer fertlerince kıskanılabilir.

 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize ’POMEM’ 23. dönem mezunlarını verdi
    1. Rize ’POMEM’ 23. dönem mezunlarını..
    2. Milletvekili Dülger Rektör..
    3. Emekli olan Kınık kaymakamı için veda..
    4. ABD'den kritik Türkiye açıklaması
    5. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    6. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Özdemir,..
    7. "Tekstil mühendisliğinde doluluk oranı..
    8. Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya..
    9. Diyarbakır’da Kurban bayramı namazı..
    10. Belediyeye ait binalar gençlik merkezi..
    11. Döviz kurları
    12. Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli..
    13. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "İsraf..
    14. Pamukkaleli minikler gezerek öğreniyor
    15. 'Tüm dünya acı çeker' demişti! Orduya..
    16. Nizip cezaevi kapatıldı
    17. 800 gram olarak dünyaya gelmişti,..
    18. Alanya’da otomobilde uyuşturucu..
    19. AB Proje Koordinatörü, Diyarbakır’daki..
    20. Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ..
    21. Çayırova’da bayram hazırlıkları sürüyor
    22. Vali Yavuz: "Çocuk işçiliğini..
    23. Nazilli’de hummalı bayram temizliği
    24. Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den..
    25. Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan..
    26. ABD'li senatörlerden "Messenger Kids"..
    27. Giresun'da gölete giren üç kişiden..
    28. Samsun’da “bayram” tedbirleri
    29. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim..
    30. Altının kilogramı 263 bin 350 liraya..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"