“Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır solu da!”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemdeki haberleri yorumladı. İki gündür gündemden düşmeyen, Büyük Buluşma programını sunan İsmail Küçükkaya ile CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun gizli görüşmesinin de masaya yatırıldığı programda, Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun kendi ağzıyla görüşmeyi itiraf ettiğini anımsattı.

“Bu Sülün Osman CHP’yi de batırır”

Ekrem İmamoğlu, önce, “İstediğinizi sorabilirsiniz dedim” şeklinde açıklama yaptı, ardından, “31 Mart seçimlerinin neden iptal olduğunu da sorun” dediğini anlatarak Küçükkaya’ya soru dikte ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine Karahasanoğlu, halkın önünde, “Korkum yok” edebiyatı yapan, kapalı kapılar arkasında da soru hazırlatarak iş çeviren İmamoğlu’nu eski dolandırıcı Sülün Osman’a benzetti. Karahasanoğlu şunları söyledi: